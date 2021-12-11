Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi - Haberler Ekonomi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş insanlarıyla bir araya geldi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Nebati, toplantıda, yatırım, üretim ve istihdamın artırılması için atılacak adımlarla, iş dünyasının taleplerini değerlendirecek. Toplantıda enflasyonla mücadele, kurdaki hareketlilik, asgari ücret konuları da ele alınacak.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, 2 Aralık'ta göreve gelmesinin ardından ilk olarak iş dünyasının temsilcileriyle bir araya geldi.

TOPLANTIYA KİMLER KATILDI

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde saat 13.30'da basına kapalı olarak başlayan toplantıya, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören, TFF Başkanı ve iş insanı Nihat Özdemir, Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Zorlu Holding Yönetim Başkanı Ahmet Nazif Zorlu, Eczacıbaşı Holding Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Eczacıbaşı, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gülle, Arzuhan Doğan Yalçındağ'ın aralarında bulunduğu iş dünyasının önde gelen isimleri, banka genel müdürleri ve İSO, MÜSİAD, ATO gibi iş dünyası temsilcilerinin yöneticileri de yer aldı.

NELER KONUŞULDU?

Toplantıda, mevcut ekonomik durum, yeni ekonomi programı, gelecekte atılacak adımlar, yatırım, üretim ve istihdam konusunda neler yapılabileceği, enflasyonla mücadele, kurdaki hareketlilik, asgari ücret konularının ele alınacağı öğrenildi. Bakan Nebati'nin bundan sonra da iş dünyasıyla sık sık bir araya geleceği belirtildi.

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

Bu hafta altın, döviz ve borsa yatırımcısına kazandırdı

 Bakan Karaismailoğlu: 'Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak.'

Bakan Karaismailoğlu: "Türksat 5B uydumuz 19 Aralık 2021 Pazar günü saat 06.58'de, Space X Falcon 9 roketiyle fırlatılacak."

Demirören Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Yorumlar (1)
Kadir Y:Burada esnafın halini anlayacak kimse yok Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title