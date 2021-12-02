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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki görev değişimi sonrası dolar yeni güne 13.45 liradan başladı

Haberler.com / Erdem Aksoy - Haberler | Ekonomi

Lütfi Elvan'ın görevden affını istemesi sonrasında Hazine ve Maliye Bakanlığı'na yardımcısı Nureddin Nebati atandı. Karar öncesinde 13.30 liranın altında seyreden dolar yeni güne 13.45 liradan başladı. Dolar/TL saat 08.20 itibarıyla 13.53 seviyesinde işlem görüyor.

Dün gece Resmi Gazete'de yayımlanan kararla Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Lütfi Elvan'ın yerine Nureddin Nebati atandı. Dolar ekonomi yönetimindeki bu değişime yükselişle cevap verdi.

Söz konusu karar yayımlanmadan önce Dolar 13.25-13.30 lira aralığında seyrederken kararla birlikte dolar yeni güne 13.45 liradan başladı. Dolar/TL saat 08.20 itibarıyla 13.53 seviyesinde işlem görüyor.

Yeni bakan Nureddin Nebati özellikle faiz konusunda piyasalar tarafından Elvan'a göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çizgisine daha yakın birisi olarak görünüyor. Bu sebeple kararın ardından kur yönünü yukarı çevirdi.

Dün doların 13.87 liraya yükselmesi sonrasında Merkez Bankası 7 yılın ardından ilk kez doğrudan satış yoluyla döviz piyasasına müdahale etti. Uzmanlar, dolarda yükselişin sürmesi durumunda bugün gözlerin yeniden Merkez'e çevrileceğini ve müdahale konusunda ne kadar ısrarcı olup olmadığına bakılacağını belirtti.

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Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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