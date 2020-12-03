Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Gıda, petrol ve döviz fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle enflasyon arttı

Enflasyon rakamlarının yüksek gelmesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) kasım ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre kasımda enflasyon yüzde 2,3 artarken, yıllık bazda yüzde 14,03 oldu. Böylece enflasyon piyasa beklentisinin oldukça üzerinde artış gösterdi.

FİYATLARIN DÜŞTÜĞÜ TEK GRUP EĞİTİM OLDU

Enflasyonun alt dalları incelendiğinde yıllık en düşük artış %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşirken, aylık düşüş gösteren tek grup ise %0,19 ile eğitim oldu.

ENFLASYON RAKAMLARI NEDEN YÜKSEK GELDİ?

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, sosyal medyadan yaptığı açıklamayla enflasyon rakamlarını değerlendirdi. Elvan; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla rakamların beklentinin üzerinde geldiğini söyledi.

Twitter'dan açıklama yapan Elvan şunları söyledi:

Kasım enflasyonu; gıda, petrol fiyatlarındaki artış ve döviz kurundaki etkilerin yansımasıyla yıllık %14,03 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Yüksek enflasyonun vatandaşımız üzerindeki etkilerini en aza indirmek için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Enflasyonist beklentilerin iyi yönetilmesi ve fiyat istikrarının tesisi için, para ve maliye politikası araçlarımızı eşgüdüm içinde kullanacağız.