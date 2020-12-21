Hayvancılık tesisi kurmak istiyorlar
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Hayvancılık tesisi kurmak istiyorlar

21.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 21.12.2020 10:27
Hayvancılık tesisi kurmak istiyorlar

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, S.S. Eğridere-Karacaören-Paşaköy-Hacıköseler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret ederek kooperatif yönetimi ile fikir alışverişinde bulundu.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, S.S. Eğridere-Karacaören-Paşaköy-Hacıköseler Tarımsal Kalkınma Kooperatifi'ni ziyaret ederek kooperatif yönetimi ile fikir alışverişinde bulundu. Kooperatif yetkilileri görüşmede hayvancılık tesisi kurmak istediklerini dile getirdiler.

Aydın İl Tarım Müdürlüğü, Kırsal Kalkınma Şube Müdürü Yakup Ezber, S.S. Eğridere- Karacaören- Paşaköy- Hacıköseler tarımsal kalkınma kooperatifini ziyaret ederek, kooperatifin toplu sağım merkezinde incelemelerde bulundu.

Kooperatif Başkanı Alaaddin Sarıoğlu, iki sıralı 24'lü sağım sisteminin bulunduğu tesiste, süt depolama ünitesinin yanında, yem deposu ve sosyal amaçlı salon ile ortaklarına hizmet etmek için çalışmaların devam ettiğini açıkladı.

Başkan Sarıoğlu, kooperatif yöneticileri toplu sağım merkezinin çok yakınında olan çoğunun üreticiler tarafından satın alınan belediyeye ait yaklaşık 60 parselden oluşan ve meraya bitişik arazide hayvancılık tesisi kurmak istediklerini dile getirdi. Ayrıca su ve elektrik altyapı hizmeti konusunda ilgili kurumlardan yardım beklediklerini anlatan Sarıoğlu, 500 ortağı olan bu kooperatifin tamamlanmasına katkı verilmesi" çağrısında bulundu. - AYDIN

Hayvancılık tesisi kurmak istiyorlar
Hayvancılık tesisi kurmak istiyorlar
Hayvancılık tesisi kurmak istiyorlar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 10:52:05. #1.14#
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