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Hayvancılık işletmesi ziyaret edilerek incelendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Hayvancılık işletmesi ziyaret edilerek incelendi

Iğdır Merkeze bağlı Özdemir Köyünde Hayvan yetiştiriciliği yapan işletme incelendi.

Iğdır Merkeze bağlı Özdemir Köyünde Hayvan yetiştiriciliği yapan işletme incelendi.

Iğdır Merkeze bağlı Özdemir Köyünde Hayvan yetiştiriciliği ve süt üretimi yapan Ahmet Güneş'in çiftliği, Iğdır İl Tarım ve Orman Müdürü Özkan Yolcu tarafından ziyaret edilerek, işletme hakkında bilgi alınarak incelendi.

Gerçekleştirilen ziyarette işletmecinin sorunları dinlenerek, Bakanlığın hibe destekleri hakkında bilgi verildi. Hayvan Sağlığı ekipleri tarafından da işletmede küpe ve aşılama çalışmaları devam etti.

İl Müdürü Özkan Yolcu, "Çalışan ve üreten çiftçilerimizin, işletmelerimizin her zaman sorunlarını çözmek, ihtiyaçlarını yetkilerimiz dahilinde gidermek için çaba sarf ediyoruz. İşletmecimiz Ahmet Güneş'e işlerinde kolaylıklar ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. - IĞDIR

Hayvancılık işletmesi ziyaret edilerek incelendi

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