Hayvan Pazarında Promosyonlu Satışlar

Tekirdağ'da bayramın ikinci gününde bazı üreticiler satıştaki promosyonu artırdı.

Kurbanlıklarını bitiremeyen bazı satıcılar Karadeniz Mahallesi'ndeki hayvan pazarında bekleyişlerini sürdürüyor. Pazarda tenhalık gözlense de besici kurbanlıklarını satacağı yönde umudunu taze tutuyor.

Bazı satıcılar da elindeki kurbanlıkları bir an evvel satmak amacıyla satıştaki promosyonu artırdı.

Malkara ilçesinden kurban pazarına gelen hayvan satıcısı İrfan Akkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada pazara getirdiği 120 küçükbaş hayvandan 20'sini satabildiğini söyledi.

Bayram öncesi "3 koça bir oğlak" promosyonunu bugünden itibaren "2 koça bir oğlak" şeklinde güncellediğini ifade eden Akkaya, "Beklediğim satış olmadı, promosyonu artırdım." dedi.

Tüccar Fikri Bölen de elde kalan kurbanlıkları kasaplara vereceklerini ya da geri götüreceklerini aktardı.

Bölen, geçen yıla göre pazarın çok durgun olduğunu belirterek, "Geçen sene satışlarımız daha iyiydi. Bu yıl satışlar durgun" diye konuştu.