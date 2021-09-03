Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi bin kişiye yardım yapıldı
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Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi bin kişiye yardım yapıldı

Hayrabolu'da ihtiyaç sahibi bin kişiye yardım yapıldı
Anadolu Ajansı / Sedat Kara - Haberler | Güncel

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi bin kişiye yardım yapıldı.

Hayrabolu Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca (SYDV) ihtiyaç sahibi bin kişiye yardım yapıldı.

Kaymakam Mehmet Sülün, yaptığı açıklamada, ağustos ayında bin ihtiyaç sahibine 687 bin 775 lira yardımda bulunulduğunu belirtti.

Yardımların sağlık, eğitim, aile ve katılım payı olarak verildiğini aktaran Sülün, vakfın ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sedat Kara

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