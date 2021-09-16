Hayme Ana Bacıbey Ödülü Yıldırım Belediyesi'nin

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Hayme Ana Bacıbey Ödülü'ne layık görüldü.

Bacıbey Kent Kültürü Derneği tarafından '7. Hayme Ana Bacıbey Ödül Töreni' düzenlendi. Almira Otel'deki ödül törenine AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Orhaneli Belediye Başkanı Ali Aykut, Türkiye Genç İş İnsanları Derneği (TÜGİAD) Genel Başkanı Nilüfer Çevikel, Türk Metal Sendikası Bursa Şube Başkanı Selda Tekman, kadın dernek ve kooperatiflerinin temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı. Kadın dernek ve kooperatiflerine destek veren belediyeler ve girişimci kadınların ödüllendirildiği törende, gerçekleştirdiği projelerle kadınların hayatını kolaylaştıran Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Hayme Ana Bacıbey Ödülü'ne layık görüldü. Ayrıca Yıldırım Belediyesi'nin desteklediği, Zeyniler Çalıkuşu Kadınları Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Yıldırım Kadın Girişim Üretim ve İşletme Kooperatifi de ödül aldı.

Kadının toplumun temel taşı olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, "Yıldırım'da hayata geçirdiğimiz onlarca proje içinde belki de bizim için en özel olanı kadın girişimcilik merkezlerimiz. Bu merkezlerde hem kadınlarımıza mesleki kurslar veriyoruz, hem istihdam imkanı sağlıyoruz, hem de ürünlerini kendileri satmak isteyen kadınlarımıza e- ticaret eğitimi veriyoruz. Ayrıca gelire ihtiyacı olan, ancak kurslara katılamayan kadınlarımızın da evlerine fason iş vererek, ekonomik açıdan destek sağlıyoruz. 14 farklı noktada hizmet veren kadın girişimcilik merkezimiz bulunuyor. Bizim hedefimiz bu sayıyı 25'e çıkararak, daha fazla kadınımıza fayda sağlamak" dedi. - BURSA