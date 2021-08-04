Hayatının en zor röportajı! Ağlamaktan bitap düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
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Hayatının en zor röportajı! Ağlamaktan bitap düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Kadın Voleybol Takımı, Tokyo Olimpiyatları çeyrek finalinde Güney Kore'ye elenince adeta yıkıldı. Yere yığılan sporcularımız teselli edilemedi. En çok dağılan ise kaptan Eda Erdem oldu. Eda, gözyaşları içinde verdiği röportajda konuşmakta güçlük çekti. Eda'nın üzüntüsü Türkiye'yi de derinden etkiledi.

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda çeyrek finalde Güney Kore'ye 3-2 yenildi. Kaptan Eda Erdem ise duyguyu en yoğun yaşayan isimdi. Eda, röportajını verirken konuşmakta güçlük çekti. Eda'nın durmayan gözyaşları Türkiye'yi de derinden etkiledi.

Hayatının en zor röportajı! Ağlamaktan bitap düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı

"KAÇIRDIĞIMIZ ŞEY ÇOK BÜYÜK"

Eda, maçın ardından "Duygularımı tarif edecek hiçbir şey bulamıyorum. Çok üzgünüm. Kaçırdığımız şey çok büyük. Sahada mücadele yoktu diyemeyeceğim ama tie break'i bir türlü oynayamadık. İlk 4 gerçekten olabilirdi. Kore'yi tebrik ediyorum. Çok çok üzgünüz." dedi.

Hayatının en zor röportajı! Ağlamaktan bitap düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı
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Güney Kore'ye elenen Kadın Voleybol Takımımız, yere kapanıp hüngür hüngür ağladı
- Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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Hayatının en zor röportajı! Ağlamaktan bitap düşen kaptan Eda, Türkiye'nin yüreğini sızlattı - Haberler Spor
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