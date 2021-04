Hayallerinin peşinden gitti, kendi işinin patronu oldu

Hayallerinin peşinden gitti, kendi işinin patronu oldu Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Nazlı Güdüoğlu, çocukluk hayalinin peşinden gitti, şimdi kendi işinin patronu oldu.

Hayallerinin peşinden gitti, kendi işinin patronu oldu

ORDU - Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Nazlı Güdüoğlu, çocukluk hayalinin peşinden gitti, şimdi kendi işinin patronu oldu.

Kaledere Mahallesi'nde devletten aldığı destek ile koltuk döşeme dükkanı açmasının ardından ağır sayılabilecek işlerin kadınlarında başarabileceğini gösteren 3 çocuk annesi Nazlı Güdüoğlu, aldığı siparişlere ise yetişemediğini söyledi.

"Elimin değdiği her şeyi güzelleştirmeye başladım"

Çocukluk hayalinin bir 'iş kadını' olduğunu söyleyen ve ailesinin de desteğiyle kendi işini kuran Nazlı Güdüoğlu, "İş yerini açmadan önce ev hanımıydım. Gençlik yıllarımda tekstilde çalıştığım için tekstil makinelerini kullanmayı biliyorum. Çalışmayı bıraktıktan sonra evde dikiş yapmaya devam ettim. Her şeyi yenilemeye ve elimin değdiği her yeri güzelleştirmeye başladım. Zaman ilerledikçe neden çok severek yaptığım bu hobiye iş olarak devam etmeliyim diye düşündüm. Ailemin de destekleriyle başarabileceğime olan inancım arttı. En büyük hayalim kadın girişimci olmak ve bir kadının her işi başarabileceğini, mesleklerin cinsiyeti olmadığını herkese göstermek istedim. Konfeksiyonda çalışarak başladığım bu yolda kendi iş yerimi açabilecek konuma geldim. İleride işimi daha çok büyüteceğime, güzel işler başaracağıma inanıyorum" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HAMZA ALP