Havza'nın onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı sona erdi - Haberler
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Havza'nın onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı sona erdi

AA / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Havza'nın onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı sona erdi

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen ve Havza'nın onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı sona erdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen ve Havza'nın onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı sona erdi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in desteğiyle TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde açılan fuarı 5 günde çok sayıda kişi ziyaret etti.

Havza standında ilçede üretilen tarımsal ürünler, yöresel ürünler ve el sanatı ürünleri fuar ziyaretçileri tarafından yakından incelendi.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, fuarın Havza adına oldukça olumlu geçtiğini belirterek, "Fuarı ve dolayısı ile standımızı 5 gün içinde binlerce kişi ziyaret etti ve bu insanlara ilçemizin tarımsal ürünlerini, yöresel el emeği ürünlerimizi, tarihi ve kültürel zenginliklerimizi tanıtma imkanı bulduk. Ayrıca Havza Belediyesi ve Havza Ziraat Odası iş birliği ile yüzlerce çiftçimizi düzenlediğimiz turlar ile fuara getirdik ve tarımsal teknolojide yaşanan son gelişmeler hakkında bilgilenmelerini sağladık. Yine Havza tarım potansiyelinin ele alındığı panel de ilçemiz adına önemli bir çalışma oldu." dedi.

Fuara katkı sunan herkese teşekkür eden Özdemir, "Beş gün boyunca Havza Belediyesi, Havza İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Havza Ziraat Odası, Havza Ticaret ve Sanayi Odası, İlk Kıvılcım 1919 Havza Kadın Üretim Kooperatifi, Horasan Antika ve El Sanatları Atölyesi, Sağlam Kılıç, kendi imkanları ile el sanatları üreten Selma Pekşen, Ayşegül Arslan ile Dilek Elibol kardeşlerimiz ile birlikte açtığımız stantta görev yapan ve gelen misafirlerimiz ile ilgilenen tüm personelimize de ayrıca teşekkür ederim. İnşallah bugün kapılarını kapatan fuarımızın sonuçları itibari ile Havza'mız, Samsun'umuz ve ülkemiz adına hayırlar getirmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

AA / Özgür Uyaroğlu - Son Dakika Haberleri
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Haber: Havza'nın onur konuğu olduğu 6. Samsun Tarım Fuarı sona erdi - Haberler
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