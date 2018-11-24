Havza'dan Kısa Kısa

Havza'da, Mevlid-i Nebi Haftası dolayısıyla tasavvuf müziği ve şiir dinletisi gerçekleştirildi.

Havza Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından Havza Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program, İstiklal Marşı'nın okunması ve Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

Okul Müdürü Yakup Yüksel, burada yaptığı konuşmada, insanlığı karanlıktan aydınlığa çıkarmak üzere gönderilen Hz. Muhammed'in doğumunun yıl dönümünün heyecanının artık bütün dünyayı kaplamaya başladığını söyledi.

Yüksel, "Hz. Peygamber ufak dokunuşları ile bile dünyayı güzelleştirirdi. Bizler de Peygamber Efendimizin rehberliğinde onun kadar olmasa bile dünyayı güzelleştirmek için çalışmalıyız." dedi.

Konuşmaların ardından tasavvuf müziği, şiir dinletisi ve semazen gösterisi yapıldı.

Programın son bölümünde Havza Mili Eğitim Müdürü Uğur Sağlam tarafından programda emeği geçenlere plaket sunuldu.

Programa Kaymakam Metin Yılmaz, Belediye Başkanı Murat İkiz, Havza Müftüsü İlyas Akyazı ile davetliler katıldı.

Milli eğitim personeline hizmet içi eğitim

Samsun Mili Eğitim Müdürlüğü ile Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) iş birliğiyle ilçe milli eğitim müdürlüklerinde proje sorumlusu olan personele eğitim verildi.



Havza'daki özel bir tesiste düzenlenen eğitimde, 17 ilçe milli eğitim müdürlüğünde görevli proje sorumlularına OKA ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünde görevli uzmanlar tarafından proje döngüsü yönetimi eğitimi, proje hazırlamama teknikleri, proje sunma, proje izleme ve takibi, proje raporlama gibi konularda bilgi aktarıldı.

Eğitimin ardından katılımcılara sertifika verildi.