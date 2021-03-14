Havza'da spor yatırımları ele alındı
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Havza'da spor yatırımları ele alındı

14.03.2021 12:08 | Son Güncelleme: 14.03.2021 12:12
Havza'da spor yatırımları ele alındı

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Selçuk Çebi'yle yapılacak spor yatırımlarını görüştü.

Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Selçuk Çebi'yle yapılacak spor yatırımlarını görüştü.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Selçuk Çebi Havza'yı ziyaret ederek talep edilen spor tesisleri için incelemelerde bulundu. Bir dizi inceleme ve ziyarette bulunmak amacı ile bölgede bulunan Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Selçuk Çebi, Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu ile birlikte Havza'ya gelerek talep edilen spor tesisleri hakkında yetkililerden bilgiler alarak tesislerin yapılması planlanan alanlarda incelemelerde bulundu.

Sporcu Yetiştirme Dairesi Başkanı Selçuk Çebi ilçede talep edilen spor tesislerinin kurulması için ellerinden geleni yapacağını ifade etti. Ziyaret sonrası bir açıklama yapan Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir ilçede sportif tesislerin yetersiz olduğunu belirterek, "Sayın Çebi'ye taleplerimizi ve gerekçelerimizi ilettik. Umuyorum ki kısa süre sonra bu taleplerimiz gerçekleşecek" dedi.

AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan ise uzun süredir ilçeye yeni spor tesisleri kazandırmak için çalıştıklarını ifade etti. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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