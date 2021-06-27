(Havadan fotoğraflarla) Son hafta sonu kısıtlamasında Caddebostan Sahili boş kaldı
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(Havadan fotoğraflarla) Son hafta sonu kısıtlamasında Caddebostan Sahili boş kaldı

(Havadan fotoğraflarla) Son hafta sonu kısıtlamasında Caddebostan Sahili boş kaldı
Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri - Haberler | Güncel

KADEMELİ normalleşme sürecinde pazar günü uygulanan son sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Caddebostan Sahili havadan fotoğraflandı.

KADEMELİ normalleşme sürecinde pazar günü uygulanan son sokağa çıkma kısıtlamasında sessizliğe bürünen Caddebostan Sahili havadan fotoğraflandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Kabine Toplantısı'nın ardından 1 Temmuz'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamalarının tümüyle kalkacağını açıklamıştı. 1 Temmuz öncesi uygulanan son hafta sonu kısıtlamasında Kadıköy Caddebostan Sahili sessizliğe büründü. Polis ekipleri sahil şeridi boyunca denetim yaptı. Boş kalan Caddebostan Sahili havadan da fotoğraflandı. 


- İstanbul
(Havadan fotoğraflarla) Son hafta sonu kısıtlamasında Caddebostan Sahili boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Son hafta sonu kısıtlamasında Caddebostan Sahili boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Son hafta sonu kısıtlamasında Caddebostan Sahili boş kaldı
(Havadan fotoğraflarla) Son hafta sonu kısıtlamasında Caddebostan Sahili boş kaldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramazan Eğri

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(Havadan fotoğraflarla) Son hafta sonu kısıtlamasında Caddebostan Sahili boş kaldı - Haberler
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