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İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı! Fiyatları arabadan ucuz

İstanbul'da sahipsiz Türk bayraklı 7 gemi ihale usulüyle satışa çıkarıldı. Gemilerin fiyatlarının ise 18 bin 500 liradan başlayarak ortalama bir otomobilden ucuz olması dikkat çekti.

17.06.2020 10:36 | Son Güncelleme: 17.06.2020 11:35

İstanbul Liman Başkanlığı, Gürpınar ve Ahırkapı açıklarında demirli, sahipsiz Türk bayraklı 7 gemiyi ihale usulüyle satışa çıkardı. İhale 9 Temmuz'da Karaköy'de bulunan İstanbul Liman Başkanlığı'nda açık teklif usulüyle yapılacak.

5 atık toplama, 1 akaryakıt ve 1 su tankerinden oluşan gemilerin fiyatları ise 120 bin lira ile 18 bin 500 lira arasında değişiyor. Gemiler Gürpınar ve Ahırkapı açıklarında demirlemiş durumda bekliyor. Onur-1 isimli akaryakıt gemisinin fiyatı 120 bin lira ile en yüksek olan. Bu gemi 42 metre boyunda 6.5 metre enindeki ve 196 grostonluk. Su dünyası isimli su tankerinin ise fiyatı 100 bin lira. Tanker, 38.75 metre boyunda 7.15 metre eninde ve 197 grostonluk.

İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı! Fiyatları arabadan ucuz

5 ATIK TOPLAMA GEMİSİ SATILACAK

Atık toplama gemilerinin fiyatları ise 100 bin ile 18 bin 500 lira arasında değişiyor. Ataberk-1 isimli atık toplama gemisi 100 bin liralık fiyatıyla en pahalısı. Ataberk-1 gemisi 32 metre uzunluğunda 6.2 metre eninde. Ahtapot-M isimli atık gemisinin fiyatı ise 18 bin 500 lira. Meke Süpüren atık toplama gemisi 38 bin lira, B. Süpürge 42 bin lira, C. Sweepe isimli atık toplama gemisi ise 52 bin 500 liraya alıcı bekliyor.

İHALEYE KATILIM İÇİN SON TARİH 8 TEMMUZ

İhaleye katılmak isteyenlerin en geç 8 Temmuz'da saat 16.00'a kadar teminatlarını yatırarak ihale dosyalarını Karaköy'de bulunan İstanbul Liman Başkanlığına teslim etmesi gerekiyor.

İstanbul açıklarındaki sahipsiz 7 gemi satışa çıkarıldı! Fiyatları arabadan ucuz

Kaynak: DHA

Ekonomi Manşet

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