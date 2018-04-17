Hatso Heyetinden Vali Toprak'a Ziyaret

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Yönetim Kurulu üyeleri, Vali Cüneyit Orhan Toprak'ı makamında ziyaret etti.

7 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilen seçiminde Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığına yeniden seçilen Servet Taş, Meclis Başkanı Nazım Demir ve beraberindeki yönetim kurulu ve meclis üyeleri, Vali Cüneyit Orhan Toprak'a nezaket ziyaretinde bulundular.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Toprak, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı yeni yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar dileyerek, hayırlı olması temennisinde bulundu. - HAKKARİ