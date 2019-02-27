Hataysporlu Taraftarlar, Fatih Terim'i Tribüne Çağırdıktan Sonra "Kebapçı Selo" Tezahüratında Bulundu

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan taraf Hatay ekibi olsa da ilk maçtaki 2-0'lık skorla tur atlayan taraf Galatasaray oldu.

"KEBAPÇI SELO" TEZAHÜRATI

Maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Takımlarını desteklemek içinAntakya Atatürk Stadına akın eden Hatayasporlu taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tribüne çağırdı. Tecrübeli teknik adam tribünün önüne gelince taraftarlar, "Kebapçı Selo" tezahüratında bulundu.

KASIMPAŞA TARAFTARI DA BAĞIRMIŞTI

Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettiği maçta da ev sahibi ekibin taraftarları "Kebapçı Selo" tezahüratında bulunmuştu.

Fatih Terim, Alaçatı'da kebapçılık yapan Selahattin Aydoğdu ile kavga etmiş ve bu olay sonrası milli takımdaki görevinden alınmıştı.