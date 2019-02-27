Hataysporlu Taraftarlar, Fatih Terim'i Tribüne Çağırdıktan Sonra "Kebapçı Selo" Tezahüratında Bulundu
Hatayspor-Galatasaray maçı öncesinde ev sahibi ekibin taraftarları, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tribüne çağırıp, "Kebapçı Selo" tezahüratında bulundu.
Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçında Galatasaray, Hatayspor'a konuk oldu. Karşılaşmadan 4-2 galip ayrılan taraf Hatay ekibi olsa da ilk maçtaki 2-0'lık skorla tur atlayan taraf Galatasaray oldu.
"KEBAPÇI SELO" TEZAHÜRATI
Maç öncesinde ilginç bir olay yaşandı. Takımlarını desteklemek içinAntakya Atatürk Stadına akın eden Hatayasporlu taraftarlar, Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'i tribüne çağırdı. Tecrübeli teknik adam tribünün önüne gelince taraftarlar, "Kebapçı Selo" tezahüratında bulundu.
KASIMPAŞA TARAFTARI DA BAĞIRMIŞTI
Galatasaray'ın deplasmanda Kasımpaşa'yı 4-1 mağlup ettiği maçta da ev sahibi ekibin taraftarları "Kebapçı Selo" tezahüratında bulunmuştu.
Fatih Terim, Alaçatı'da kebapçılık yapan Selahattin Aydoğdu ile kavga etmiş ve bu olay sonrası milli takımdaki görevinden alınmıştı.
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Fatih hoca reşat altındır. Üzerine pislik atılınca altın değer kaybetmez.Cevap Yaz Yayından Kaldır
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fenerbahçeliyim galatasarayı hiç sevmem ama bu yapılan açıkça terbiyesizlik. ortadoğulularCevap Yaz Yayından Kaldır
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terbiyesizlikten baska bir sey değilCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır
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Çok komik ya hahahahahahaha ulen paratorCevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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ADAMDA SEVİLİYORUM DEMİŞTİR TÜRK FUTBOLUNDAKİ ŞİŞİRME HOCA AHLAKSIZLIK DİZ BOYU BIRAK YAKAMIZI FATİH YETTİ ARTIKCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır