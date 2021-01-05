İtalyan Benevento, Hataysporlu Gökhan Karadeniz'e talip oldu

Atakaş Hatayspor'un tecrübeli forveti Gökhan Karadeniz'e İtalyan ekibi Benevento talip oldu. Sezon sonuna kadar tecrübeli forveti izleyecek olan Benevento, sonrasında Gökhan'a resmi teklif yapacak.

Süper Lig'de Atakaş Hatayspor forması giyen Gökhan Karadeniz'i, İtalya Serie A kulübü Benevento'nun takibe aldığı iddia edildi.

Calciomercato'nun haberine göre; Benevento Teknik Direktörü Filippo Inzaghi'nin izlenmesi için onay verdiği Gökhan Karadeniz'i sezon sonuna kadar takip edecek İtalyan kulübü, ardından 30 yaşındaki hücum oyuncusuna resmi teklif yapacak.

İTALYANLARIN NİYETİ CİDDİ

Benevento'nun Haziran 2021'de sözleşmesi bitecek Gökhan Karadeniz için ciddi olduğu vurgulandı.

Bu sezon Atakaş Hatayspor formasıyla 10 maçta süre alan Gökhan Karadeniz, gol atma başarısı gösteremese de 3 asist yapmayı başardı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı