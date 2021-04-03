Son dakika! Hataysporlu futbolcu Boupendza'nın Kovid-19 testi negatif çıktı

Son dakika haberlerine göre Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.