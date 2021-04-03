Son dakika! Hataysporlu futbolcu Boupendza'nın Kovid-19 testi negatif çıktı
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Son dakika! Hataysporlu futbolcu Boupendza'nın Kovid-19 testi negatif çıktı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız - Haberler | Spor

Son dakika haberlerine göre Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.

Hatayspor Kulübü Basın Sözcüsü Rahmi Vardı, Gabonlu forvet Aaron Boupendza'nın son yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin negatif çıktığını bildirdi.

Vardı, AA muhabirine, Kovid-19'a yakalandığı iddia edilen Boupendza'nın, Gabon Milli Takımı'nın maçlarının ardından Türkiye'ye geldiğini hatırlattı.

Boupendza'nın Türkiye'de yapılan son Kovid-19 testinin sonucunun ellerine ulaştığını aktaran Vardı, "Boupendza'nın Gabon'da yapılan testi negatifti, Türkiye'de de test yaptırdık, yapılan test sonucu tekrar negatif çıktı." dedi.

Vardı, Boupendza'nın bugün saat 19.00'da Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak Galatasaray maçında teknik direktör Ömer Erdoğan'ın görev vermesi halinde forma giyebileceğini sözlerine ekledi.

Son dakika! Hataysporlu futbolcu Boupendza'nın Kovid-19 testi negatif çıktı
Son dakika! Hataysporlu futbolcu Boupendza'nın Kovid-19 testi negatif çıktı
Son dakika! Hataysporlu futbolcu Boupendza'nın Kovid-19 testi negatif çıktı
Son dakika! Hataysporlu futbolcu Boupendza'nın Kovid-19 testi negatif çıktı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Yıldız

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.4.2021 16:38:14. #1.14#
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