Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş: Boupendza'yı 8 milyon euronun altına satmayacağız

Süper Lig'in gol kralı Boupendza için istenen bonservis bedeli belli oldu. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Gabonlu golcünün bonservisi için 8 milyon euronun altına inmeyeceklerini belirtirken İngiltere, İtalya ve İspanya'dan ciddi teklifler olduğunu söyledi.

Geçen sezonun başarılı takımı Hatayspor'da Aaron Boupendza'ya ciddi teklifler var. İngiltere, İtalya ve İspanya ekiplerinin sıraya girdiği yıldız golcünün bonservis bedeli de belli oldu.

"ALICILAR ISRARLI"

Süper Lig'in gol kralı Aaron Boupendza'ya tekliflerin olduğunu ve 8 Milyon Euro'dan aşağı satmak istemediklerini sözlerine ekleyen Savaş, "İngiltere, İtalya ve İspanya'dan teklifler var. Bunların bir kısmı resmi, resmi olmayanlar da var. En iyisini yapmaya çalışıyoruz. Tabii bizim sözleşmeli oyuncumuz, kalırsa Türkiye'de oynayacak ama kalmazsa da daha önce 8 milyon 100 bin Euro'yu görmüş bir futbolcu, imzasını da atmıştık. Bunun aşağısına satmayı düşünmüyoruz. Ama bu civarlarda şimdi alacak takımlar var. Muhtemelen de 15 Haziran sonrasında daha da hızlanır süreç. Ne giderse kayıp, ne de kalırsa bizi üzecek sonuç olur. Ama gördüğüm kadarı ile alıcılar ısrarlı. Bu ısrar devam eder, belli bir noktada buluşursak Boupendza'yı başka takıma verebiliriz" dedi.