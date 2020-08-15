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Hatayspor, Ömer Alıcı ve Alican Özfesli ile yollarını ayırdı

Hatayspor, kaleci Ömer Alıcı ve Medipol Başakşehir'den kiralık olarak gelen Alican Özfesli ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Hatayspor, Ömer Alıcı ve Alican Özfesli ile yollarını ayırdı
15.08.2020 11:39 | Son Güncelleme: 15.08.2020 12:21

Hatayspor, kaleci Ömer Alıcı ve Medipol Başakşehir'den kiralık olarak gelen Alican Özfesli ile yolların ayrıldığı açıklandı.

Süper Lig hazırlıklarına devam eden Hatayspor, kaleci Ömer Alıcı ve Medipol Başakşehir'den kiralık olarak gelen Alican Özfesli ile yolların ayrıldığını açıkladı. 2017-2018 sezonunda Menemenspor'dan Hatayspor'a transfer olan Ömer Alıcı için, "Başarılı kalecimiz Ömer Alıcı ile yollarımız ayrıldı. Armamıza yakışır şekilde mücadele eden ve takımımızın kazandığı şampiyonlukta büyük emeği olan Ömer Alıcı'ya kariyerinde sonsuz başarılar dileriz" açıklaması yapıldı.

Geçtiğimiz sezon Medipol Başakşehir'den Hatayspor'a kiralık olarak transfer olan Alican Özfesli'ye de emeklerinden dolayı teşekkür edildi. - HATAY

Kaynak: İHA

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