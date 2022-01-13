Hatayspor, Medipol Başakşehir'den Emre Kaplan'ı transfer etti - Haberler Spor
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Hatayspor, Medipol Başakşehir'den Emre Kaplan'ı transfer etti

Hatayspor, Medipol Başakşehir'den Emre Kaplan'ı transfer etti
AA / Salim Taş - Haberler | Spor

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Kaplan'ı kadrosuna kattı.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu Emre Kaplan'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Hatayspor Kulüp Başkan Vekili Aydın Toksöz ve Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş'ın katıldığı imza töreninde Emre Kaplan ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Emre Kaplan'ın son olarak Medipol Başakşehir'de forma giydiği anımsatılan açıklamada "Emre Kaplan'a hoş geldin diyor, formamızla sonsuz başarılar diliyoruz. Yeni evine hoş geldin Emre" ifadelerine yer verildi.

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AA / Salim Taş - Spor Haberleri

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