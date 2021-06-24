Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti
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Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti

Hatayspor, Kamil Ahmet Çörekçi'yi transfer etti
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Spor

SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

SÜPER Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 29 yaşındaki sağ bek Kamil Ahmet Çörekçi ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Atakaş Hatayspor Kulübü, Trabzonspor ile yolları ayrılan Kamil Ahmet Çörekçi'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, "Onursal Başkanımız Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, 3 yıllık sözleşme imzaladığımız, daha önce Trabzonspor forması giyen sağ bek oyuncusu Kamil Ahmet Çörekçi ile zoom görüşmesi gerçekleştirdi" denildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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