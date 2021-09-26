Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor - Haberler Spor
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Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor

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Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor

Fenerbahçe-Hatay maçının 26. dakikasında sarı-lacivertlilerin kalesinde yaşanan pozisyonda Kim Min-Jae, sağ kanattan gelen ortada topa müdahale ederek kornere yolladı. Bu pozisyonun ardından penaltı tartışmaları gündeme oturdu. Sosyal medyada Güney Koreli savunmacının topa elle müdahale ettiğini belirten rakip takım taraftarları, maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e ateş püskürdü.

Süper Lig'in 7. haftasında Fenerbahçe, Hatay deplasmanında ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Mücadelenin 26. dakikasında yaşanan tartışmalı penaltı pozisyonu ise maça damga vurdu.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEME OTURDU

Hataysporlu futbolcunun sağ kanattan yaptığı ortada sarı-lacivertlilerin savunmacısı Kim Min-Jae topa müdahale etti. Güney Koreli savunmacının topa elle müdahale ettiğini belirten rakip takım taraftarları, penaltı noktasını göstermediği için maçın hakemi Abdülkadir Bitigen'e ateş püskürdü.

Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor

Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor

Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor

Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor

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Haber: Hatayspor-Fenerbahçe maçına damga vuran tartışmalı penaltı pozisyonu! Karşılaşmanın hakemine tepki yağıyor - Haberler Spor
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