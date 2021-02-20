Hatayspor, Erzurum deplasmanında puan arayacak
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Hatayspor, Erzurum deplasmanında puan arayacak

20.02.2021 09:25 | Son Güncelleme: 20.02.2021 09:28
Hatayspor, Erzurum deplasmanında puan arayacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 26. haftasında yarın deplasmanda Büyükşehir Belediye Erzurumspor'la karşılaşacak.

Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmada hakem Serkan Tokat düdük çalacak.

Ligde oynadığı 24 maçta 11 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan bordo-beyazlı ekip, haftaya 39 puanla 6. sırada girdi.

Son olarak evinde Aytemiz Alanyaspor'la golsüz berabere kalan Hatay temsilcisi yarın 17. sıradaki rakibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında iyi bir sonuç alabilmek için mücadele verecek.

Takımda kart cezalısı Strahil Popov, Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçında forma giyemeyecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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