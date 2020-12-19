Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi
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Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi

19.12.2020 15:48 | Son Güncelleme: 19.12.2020 15:57
Hatayspor, deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yendi

Süper Lig'de 13. haftasında konuk olduğu Göztepe'yi 1-0 mağlup eden Hatayspor, maç fazlasıyla lig lideri Aytemiz Alanyaspor ile puan farkını 5'e indirdi.

Süper Lig'de 13. haftasında Göztepe ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip tek golle kazandı.

Hatayspor'a galibiyeti getiren golü 59. dakikada penaltıdan Mame Biram Diouf kaydetti. 33 yaşındaki Senegalli oyuncu, Hatayspor formasıyla ligde 4. golünü atmış oldu. 4 de asisti bulunan Diouf, bu sezon toplam 8 gole katkı verdi.

Alınan bu sonucun ardından Göztepe 18 puanda kalırken üst üste ikinci yenilgisini aldı. Hatayspor ise 21 puana çıkarak maç fazlasıyla lig lideri Aytemiz Alanyaspor ile puan farkını 5'e indirdi.

Ligin bir sonraki haftasında Göztepe, Galatasaray deplasmanına gidecek. Hatayspor sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.12.2020 15:57:20. #1.14#
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