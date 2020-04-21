Hatayspor'dan Eskişehirsporlu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un oyuncusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
21.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 21.04.2020 15:42
TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor, trafik kazası sonucu hayatını kaybeden Eskişehirspor'un oyuncusu Kaan Öztürk için başsağlığı mesajı yayımladı.
Kulübün Twitter hesabında yer alan açıklamada, "Kaan Öztürk'e Allah'tan rahmet, yakınlarına ve Eskişehirspor camiasına sabır dileriz. Başımız sağ olsun." ifadesi kullanıldı.
Kaynak: AA