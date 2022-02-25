Hatayspor'da hedef 3 puan

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Ömer Erdoğan, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 27 Şubat Pazar günü Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u ağırlayacakları karşılaşmadan iyi bir futbolla 3 puanı almak istediklerini söyledi.

Osman Çalgın Tesisleri'ndeki idman öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Erdoğan, hafta sonu oynayacakları Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçı hazırlıklarına devam ettiklerini ifade etti.

Malatyaspor maçının kolay geçmeyeceğini ifade eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Kolay bir maç olmayacak, ne kadar Malatyaspor'un ligdeki konumu sıralaması altta olsa da özellikle en son Gaziantep ve Antalyaspor ile oynadıkları maçı analiz ederken kesinlikle pes etmiş bir takım değil tam tersine mücadele eden, son şansına kadar zorlayan bir rakip. Kendi sahamızda iyi bir futbolla iyi mücadele ile 3 puanı almak istiyoruz. Burak Öksüz'ün de sakatlığı beklediğimizden daha iyi çıktı. Bir ihtimal hafta sonu kullanabileceğiz. Mame Diouf'un da durumu iyiye gidiyor ve onu da hafta sonu kullanabileceğiz. Falette'nin sakatlığı vardı. O da takımla antrenmanlara başladı. Bunlar dışında eksiğimiz yok."

Takımının zaman zaman inişli dönem yaşadığını, çok sakatlıkla karşılaştıklarını hatırlatan Erdoğan, tam takım oldukları zaman çok daha farklı bir durumda olduklarını belirterek, şöyle devam etti:

"Sezon başı yönetimimizle de bu sezonun hedeflerini konuşurken ilk 10'da bitirmeyi hedefliyorduk. Her zaman dediğim bir şey vardı biz maç maç değerlendiriyoruz. Eğer önümüzde daha iyi bir hedefe ulaşabileceğimiz fırsat olursa bunu sonuna kadar değerlendirmek istiyoruz. Puan olarak gayet iyi yerdeyiz ama bir gerçek var son 10 hafta inişli çıkışlı bir performans sergilediğimiz doğru, biz de bunun farkındayız, oyuncularımızda bu durumdan mutlu değiller. Önümüzde bunları telafi edeceğimiz maçlar olacak. Ligin sonuna kadar sıralamada nereye gidebilirsek bunu zorlayacağız."

Erdoğan, Maohmud Kahraba'yla ilgili soru üzerine bu futbolcuyu uzun zamandır takip ettiklerini, son olarak geçen yılın 11'nci ayında maç oynadığını ve antrenmanlardan uzak kaldığı için kendilerine hazır olarak gelmediğini dile getirdi.

Milli takım arasında ve izin günlerinde özel çalıştırarak bu futbolcuyu hazır hale getirmeye çalıştıklarına işaret eden Erdoğan, "Özel ve yetenekli bir oyuncu ama dediğim gibi şu anda tam istediğimiz duruma gelmedi. İnşallah kendi çabası hem de bizim antrenmanlarımızla daha iyi seviyeye gelir ve önümüzdeki maçlardan faydalanmak isteriz." ifadelerini kullandı.

Atakaş Hatayspor oyuncusu Onur Ergün da hafta sonu yapacakları Malatyaspor maçına iyi hazırlandıklarını anlattı.

Göztepe ve Fenerbahçe maçından sonra bir çıkış yakalamak istediklerini anlatan Ergün, "Uzun süredir inişli çıkış bir grafiğimiz var bunu toparlamak istiyorduk ama Fenerbahçe maçında olmadı, bazı talihsizlikler oldu. Bu hafta kazanıp tekrardan eski günlerdeki gibi üst üste galibiyetler alıp Hatayspor'u hedeflerine ulaştırmak istiyoruz sezon sonunda. Taraftarlarımıza bugüne kadar olan destekleri için teşekkür ederiz ama bundan sonrası için daha fazla desteğe ihtiyacımız var. Ligin sonuna kadar geldik artık her maç çok zor, biz de bunun bilincindeyiz. Onlardan ricamız bu zamana kadar oldukları gibi daha fazla yanımıza olmalarını istiyoruz." diye konuştu.