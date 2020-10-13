Hatayspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı
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Hatayspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı

13.10.2020 18:57 | Son Güncelleme: 13.10.2020 19:03

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcunun koronavirüs test sonucu pozitif çıktı. Akdeniz ekibi, milli maç arası sonrasında ligin 5. haftasında Erzurumspor ile karşılaşacak.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcularımıza yapılan COVID-19 testlerinde üç futbolcumuzun test sonucu pozitif çıkmıştır" ifadesi kullanıldı.

Bu sezon Süper Lig'e çıkan Hatayspor, 4 maç sonunda topladığı 7 puanla 7. sırada yer alıyor. Akdeniz ekibi, ligin 5. haftasına 18 Ekim Cumartesi günü Erzurumspor'u konuk edecek.

Hatayspor'da 3 futbolcu, koronavirüse yakalandı

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