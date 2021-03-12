Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş: Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş: Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır

12.03.2021 17:51 | Son Güncelleme: 12.03.2021 18:21

Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Süper Lig'de 25 maçta 18 gol kaydeden Aaron Boupendza'nın olası Fenerbahçe transferine ilişkin açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe kongre üyesi de olan Savaş, "Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır" dedi.

Sezon sonunda golcü sorununu çözmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Gabonlu golcünün transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİYİM"

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Hatayspor onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Sadece temenniler oldu. Bonservis ya da transfer şartları konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim. Boupendza konusunda Fenerbahçe'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır." ifadelerini kullandı.

Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş: Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır
Haber Yorumları (7)
ERHAN: Kasımpaşa bedavaya aldı diagneyi sonra Galatasaray’ın elinde patladı karlı çıkan Kasımpaşa olduydu , aynısını Fenerbahçe yaşayacak yazık bu para verilmez
Cevap Yaz Yayından Kaldır
UYU TFF: bu ne abi adam diyo fb kongre üyesiyin fbyi seviyorum 2-1 yenilmiş fb ye. lig bitmemiş hatau gs maçı var pazarlıklar. ayartmışlar adamı yoksa avrupaya gidiyordu. almanya olsa ceza yağardı
Cevap Yaz 2 9 Yayından Kaldır
KADİR: Antalya başkanında böyledi nasıl FB kongre uyesı şaibeli
Yayından Kaldır
Tüm 7 yorumu okumak için tıklayın
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Fuat Oktay Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Abdülhamit Gül
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Mesut Özil Cüneyt Çakır Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Ekonomi Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş: Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 21:03:59. #1.15#
title