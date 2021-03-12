Hatayspor Başkanı Lütfü Savaş: Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır

Sezon sonunda golcü sorununu çözmeyi hedefleyen Fenerbahçe'de ilk hedef Hatayspor forması giyen Aaron Boupendza. Hatayspor Onursal Başkanı Lütfü Savaş, Gabonlu golcünün transferine ilişkin açıklamalarda bulundu.

"FENERBAHÇE KONGRE ÜYESİYİM"

Radyospor'da yayınlanan Spor Kazanı programında Özgür Sancar'ın sorularını yanıtlayan Hatayspor onursal başkanı ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş, "Fenerbahçe ile Hatayspor arasında Boupendza ile ilgili bir anlaşma yok. Temenniler var. İki tarafı da tatmin edecek bir ortam olursa anlaşma olabilir. Anlaşma konusu konuşulmadı. Sadece temenniler oldu. Bonservis ya da transfer şartları konuşulmadı. Fenerbahçe kongre üyesiyim. Boupendza konusunda Fenerbahçe'den destek bekliyorum. Herkes 10 verirken, Fenerbahçe 12 verirse mutlu oluruz. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, bizim Fenerbahçe sevgimizi Hatayspor'un menfaatine kullanacaktır. Bonkör olacaktır." ifadelerini kullandı.