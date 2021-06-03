Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreninde, transferin Atakaş Hatayspor'a hayırlı olması dileğinde bulunuldu.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco