Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti
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Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti

Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti
Anadolu Ajansı / Cem Genco - Haberler | Spor

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Bertuğ Özgür Yıldırım ile 3 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Onursal başkan Lütfü Savaş'ın da katıldığı imza töreninde, transferin Atakaş Hatayspor'a hayırlı olması dileğinde bulunuldu.

Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti
Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti
Hatayspor, 18 yaşındaki forvet Bertuğ Özgür Yıldırım'ı transfer etti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cem Genco

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