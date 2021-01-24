Hatayspor, 90+8'de attığı golle Gaziantep'ten puanla döndü

Süper Lig'in 21. haftasında Gaziantep FK evinde Hatayspor ile karşı karşıya geldi. Gaziantep Stadyumu'nda oynanan mücadelede son saniyede gelen golün ardından 1-1'lik sonuç çıktı ve iki takım sahadan 1 puanla ayrıldı.

Yeni hocası Ricardo Sa Pinto ile ilk maçına çıkan Gaziantep FK'ya üstünlüğü getiren gol, 30. dakikada Muhammet Demir'in asistinde Jefferson ile geldi. Tam maç bu skorla bitecek derken Hatayspor, 90+8. dakikada Morais'in kendi kalesine yaptığı vuruşla golü buldu ve maç 1-1 sonuçlandı.

SON 5 MAÇTA 4. PUAN KAYBI

Bu sonucun ardından puanını 35 yapan Gaziantep FK'ya karşın Hatayspor ise son 5 maçta 4. kez puan kaybı yaşayarak 32 puana yükseldi.

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK evinde Galatasaray ile karşılaşacakken, Hatayspor deplasmanda Başakşehir'e konuk olacak.