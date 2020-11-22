Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 90+7. dakikada Boupendza'nın attığı golle 2-2 berabere kaldı. Maç boyunca çok kritik toplar kurtaran Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, 90+7. dakikada yaptığı hata, Rizespor'a 2 puan kaybettirdi.