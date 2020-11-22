Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı
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Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı

22.11.2020 15:30 | Son Güncelleme: 22.11.2020 15:41

Süper Lig'in 9. haftasında Hatayspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor ile 90+7. dakikada Boupendza'nın attığı golle 2-2 berabere kaldı. Maç boyunca çok kritik toplar kurtaran Rizespor kalecisi Gökhan Akkan, 90+7. dakikada yaptığı hata, Rizespor'a 2 puan kaybettirdi.

Süper Lig'de 8. hafta mücadelesinde Ömer Erdoğan'ın çalıştırdığı Hatayspor ile Stjepan Tomas'ın takımı Çaykur Rizespor kozlarını paylaştı.

Antakya Atatürk Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 2-2 eşitlikle sona erdi. Rizespor'un gollerini 12. dakikada kendi kalesine Mame Biram Diouf ile 64'te Fernando Boldrin kaydetti. Hatayspor'un golleri 35'te Rayane Abid ve 90+7'de Boupendza'dan geldi.

GÖKHAN AKKAN'DAN BÜYÜK HATA

Boupendza'nın golünde Rizespor kalecisi Gökhan Akkan'ın yaptığı büyük hata, takımının 3 puan kazanamamasına neden oldu.

Alınan bu sonucun ardından Hatayspor 12 puana çıkarken, 3 maçlık yenilmezlik serisi yakaladı. Rizespor 12 puana yükselerek 6 maçlık yenilmezlik serisine ulaştı.

Ligin bir sonraki haftasında Hatayspor BAY geçecek. Rizespor ise Galatasaray'ı ağırlayacak.

Hatayspor, 90+7'de attığı golle Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kaldı

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