Hataylı kadınlar Almanya'ya çilek reçeli ihraç ediyor
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Hataylı kadınlar Almanya'ya çilek reçeli ihraç ediyor

İhlas Haber Ajansı / Onur Akbulut - Haberler | Ekonomi

Hataylı kadınlar Almanya'ya çilek reçeli ihraç ediyor Hatay'ın Yayladağı ilçesinde girişimci kadınlar yöresel çilek reçeli üretip Almanya'ya ihraç ediyor.

Hataylı kadınlar Almanya'ya çilek reçeli ihraç ediyor

HATAY - Hatay'ın Yayladağı ilçesinde girişimci kadınlar yöresel çilek reçeli üretip Almanya'ya ihraç ediyor.

Yayladağı Kadın Kooperatifi Başkanı Damla Yalçın yaptığı açıklamada, henüz yeni bir kooperatif olmalarına rağmen çok güzel işler başardıklarını belirterek, "Üretici ve yetenekli kadınlar olarak ilk üretimimiz Yayladağı çileğinden çilek reçeli yapmak oldu. İlçemize özgü olan keçi sütünden tuzlu yoğurt yapıyoruz, çilek pestili, kozalak şurubu, süs eşyaları, hasır sepetler ve birçok ürünümüz var" dedi.

Başkan Yalçın, Yayladağı çileğinden ürettikleri çilek reçelini Türkiye'nin yanı sıra Almanya'daki bir şarküteri zinciriyle anlaşarak paketler halinde göndermeye başladıklarını belirterek, "Bu kooperatifin kurulmasında bizi destekleyen AK Parti Hatay Milletvekili, Sabahat Özgürsoy Çelik ve Yayladağı Belediye Başkanı Mehmet Yalçın'a teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Hataylı kadınlar Almanya'ya çilek reçeli ihraç ediyor
Hataylı kadınlar Almanya'ya çilek reçeli ihraç ediyor
Hataylı kadınlar Almanya'ya çilek reçeli ihraç ediyor
Hataylı kadınlar Almanya'ya çilek reçeli ihraç ediyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Akbulut

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