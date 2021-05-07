Hatay'da yeşil buğday hasadı başladı
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Hatay'da yeşil buğday hasadı başladı

Hatay'da yeşil buğday hasadı başladı
Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan - Haberler | Ekonomi

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçiler, yeşil buğday hasadına başladı.

Hatay'ın Altınözü ilçesinde çiftçiler, yeşil buğday hasadına başladı.

Sabahın erken saatlerde ekili tarlalara giren çiftçiler, makineyle yeşil buğdayların başak kısmını kesiyorlar.

Daha sonra başaklar, çemberi andıran metal aparatlarda el yordamıyla çevrilerek odun ateşinde ütüleniyor.

Çuvallara doldurulan başaklar, güneş görmeyen alanlarda birkaç gün kurumaya bırakılıyor.

Hasadı yapılan yeşil buğday daha sonra firik buğdayı veya bulguru olarak satılıyor.

Çiftçilerden Hasan Örtün, AA muhabirine, bölgedeki herkesin geçimini bu üründen sağladığını söyledi.

Günün yarısını yeşil buğday hasadına ayırdıklarını aktaran Örtün, yeşil buğdaydan firik elde etmenin zahmetli olduğunu anlattı.

Hava sıcaklığının kendilerini etkilediğinin altını çizen Örtün, "Toplam 10 dönüm alana diktiğimiz buğdayın 2 dönümünden firik, geri kalan kısmından ise ekmeklik buğday elde edeceğiz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Gürkan

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