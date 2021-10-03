Hatay'da yağmur sonrası çıkan hortum paniğe neden oldu
İhlas Haber Ajansı / Ferit Savaş - Haberler | Güncel
Hatay'da yağmur sonrası çıkan hortum paniğe neden oldu Hatay'da Payas ilçesi sahilinde oluşan hortum paniğe neden oldu.
PAYAS, HATAY (İHA) - Hatay'da yağmur sonrası çıkan hortum paniğe neden oldu
HATAY - Hatay'da Payas ilçesi sahilinde oluşan hortum paniğe neden oldu.
Sabah saatlerinde kıyıya yakın yerde oluşan hortum dakikalarca denizden su çekti. Paniğe yol açan Yaklaşık 15 dakika etkili olan hortum kıyıya doğru ilerleyerek etkisini kaybetti.
O anlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.