Hatay'da muz yetiştiriciliği yaygınlaşıyor

HATAY (İHA) - Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde, girişimci çiftçinin kurduğu muz serasında ilk hasat yapıldı.

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, Hatay'da 5 dekarla başlanan muz yetiştiriciliğinin şu anda bin 400 dekarlık alana çıktığını ifade etti.

Türkiye'de muz yetiştiriciliğinin arttığına dikkat çeken Çolakoğlu, "Hatay'da bugün itibariyle 9 bin ton muz yetişiyor. Hatay'da ilk muz yetiştiriciliği 2006 yılında 5 dekarlık bir alanla başladı. Şimdi ise Hatay genelinde bin 400 dekarlık alanda muz yetiştiriliyor ve yeni seralarda çalışmalar devam ediyor. Gün gün alan artıyor. İlk yıllarda seralarımızda dekar başına 5-6 ton muz alınıyor ama ikinci yıldan sonra bu rakam 7-8 tona kadar çıkıyor. Önümüzdeki yıllarda muz üretiminin artacağını düşünüyoruz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Hatay'da aynı anda farklı ürünlerin hasadının yapıldığını ifade ederek, "Hatay'da bulunan Amik Ovası dünyanın en bereketli toprakları arasında yer alıyor. Aynı anda pamuk, muz, mısır gibi ürünlerin hasadı yapılıyor. Türkiye'nin 51 ilinde kuraklık yaşanırken hükümetimiz tarafından yapılan sulama projeleri yani barajlar sayesinde Hatay'da yaşanmadı. Bu da çiftçimizin sorunsuz bir şekilde ekim yapmasına neden oldu. İnşallah Hatay'ın bir karış toprağında bile ekilmedik alan bırakmayacağız" dedi. - HATAY