Hatay'da kuyudan insana ait olduğu sanılan kemikler çıktı
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Hatay'da kuyudan insana ait olduğu sanılan kemikler çıktı

Hatay'da kuyudan insana ait olduğu sanılan kemikler çıktı
Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı - Haberler | Güncel

HATAY'da, çiftçinin tarlasındaki su kuyusunda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çene ve kol kemikleri bulunurken, incelemeye alındı.

HATAY'da, çiftçinin tarlasındaki su kuyusunda, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çene ve kol kemikleri bulunurken, incelemeye alındı. 

Altınözü ilçesine bağlı Yolağzı Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen çiftçi, tarlasındaki uzun süredir kullanılmayan su kuyusunda tadilata başladı. Kuyunun içine inen çiftçi, insana ait olduğu değerlendirilen kafatası, çene ve kol kemiklerini buldu. Çiftinin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve cumhuriyet savcısı geldi. Yapılan incelemelerin ardından kemikler, incelemeye götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / İzzet Nazlı

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