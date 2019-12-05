Hatay'da ev yangını

05.12.2019 17:52 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:52

Hatay'ın Defne ilçesinde bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Çekmece Mahallesi 369. Sokak'ta Şerbetçi Apartmanı'nın ikinci katındaki dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Evde yaşayan Ayhan Bozoğulları'nın ihbarı üzerine bölgeye Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, alevleri diğer dairelere sıçramadan söndürdü.

Söz konusu dairede hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: AA