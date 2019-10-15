Hatay'da 2 hektar orman ve makilik alan yandı

Hatay'da 2 hektar orman ve makilik alan yandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında 2 hektar orman ve makilik alan tahrip oldu.

15.10.2019 16:31
Hatay'da 2 hektar orman ve makilik alan yandı

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde çıkan yangında 2 hektar orman ve makilik alan tahrip oldu.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Çaksına Mahallesi'nde bulunan ormanlık arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle hızla ormana yayıldı. Yangına 3 helikopter, 10 arazöz, 5 su tankı, çok sayıda itfaiye eri müdahalede bulundu.


Yangında 1 hektarlık ormanlık alan, 1 hektarlık makilik alan zarar görürken, alanda soğutma çalışmaları sürüyor. - HATAY

Kaynak: İHA
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