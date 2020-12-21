Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
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Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

21.12.2020 18:00 | Son Güncelleme: 21.12.2020 18:30
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Salon: AntakyaHakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis, Seda EsenHatay Büyükşehir Belediyespor: Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 8, Prince 10, Ben Abdelkader 21, Gueye 24, İdil Türk, Gizem Başaran 2Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 2, Fontaine 14, Meskonyte 14,...

Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis, Seda Esen

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 8, Prince 10, Ben Abdelkader 21, Gueye 24, İdil Türk, Gizem Başaran 2

Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 2, Fontaine 14, Meskonyte 14, Gülfer Tokatlı 4, Wallace 24, Ladin Özel, Öykü Taşkın, İlknur Yıldızhan

1. Periyot: 15-16

Devre: 27-28

3. Periyot: 51-48

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 68-58 yendi.

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Salim Taş

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 18:30:32. #1.14#
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