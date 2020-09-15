Üniversite öğrencisi genç, ATM'den çektiği hatalı basım 50 lirayı 75 bin liradan satışa çıkardı
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Üniversite öğrencisi genç, ATM'den çektiği hatalı basım 50 lirayı 75 bin liradan satışa çıkardı

Bursa'da yaşayan üniversite öğrencisi, ATM'den çektiği ve ilk gördüğünde sahte sandığı hatalı basım 50 liralık banknotun koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince 75 bin liradan satışa çıkardı.

Üniversite öğrencisi genç, ATM'den çektiği hatalı basım 50 lirayı 75 bin liradan satışa çıkardı
15.09.2020 10:12 | Son Güncelleme: 15.09.2020 11:46

Bursa'nın İnegöl ilçesinde üniversite öğrencisi Doğan Kaya (21), ATM'den çektiği hatalı basım 50 liralık banknotu internetten 75 bin liraya satışa sundu.

Üniversite öğrencisi Doğan Kaya, ATM'den çektiği paralar arasında '0' rakamı bulunmayan 50 liralık banknotu görünce önce sahte olduğunu düşündü. Kaya, daha sonra para sayma makinesinden geçirdiği banknotun hatalı basım serisinden olduğunu tespit etti. Paranın koleksiyon değeri olduğunu öğrenen Kaya, 50 liralık banknotu 75 bin liradan internette satışa çıkardı.

Üniversite öğrencisi genç, ATM'den çektiği hatalı basım 50 lirayı 75 bin liradan satışa çıkardı

"KOLEKSİYONERLER İÇİN SATIŞA SUNDUM"

Kaya, paradan elde edeceği gelirle yardıma muhtaç vatandaşlara destek vereceğini söyledi. Doğan Kaya, "ATM'den para çektim. Yaklaşık 300 lirayı cebime koyup markete alışveriş yapmaya gittim. Alışverişimi yapıp ödeme yaptığım sırada paralardan biri olan 50 lirada farklılık gördüm. Paranın bir köşesinde sadece 5 yazıyordu. 0 silinmiş gibiydi. Ben de şaşırdım ve araştırdım. Araştırmalarım sonucunda paranın hatalı basım serisi arasında yer aldığını gördüm. Ben de koleksiyonerlerin dikkatini çekeceğine inandığım için internet sitesinde satışa sundum" dedi.

Üniversite öğrencisi genç, ATM'den çektiği hatalı basım 50 lirayı 75 bin liradan satışa çıkardı

Kaynak: DHA

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