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Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

Yozgat'ta yaşayan genç, ATM'den çektiği hatalı basım 100 ve 50 liralık iki banknotun koleksiyon değeri taşıdığını öğrenince 50 bin liradan satışa çıkardı.

28.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 28.08.2020 15:38

Yozgat'ta yaşayan Ekrem Ceylan, bir banka ATM'sinin verdiği hatalı basılmış 100 ve 50 liralık banknotu, koleksiyon değeri taşıdığını düşünerek satışa çıkardı.

Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

SAHTE SANIP BANKAYA GÖTÜRDÜ

Ekmek fırınında işçi olarak çalışan Ceylan, banka ATM'sinden çektiği bir miktar paranın arasında hatalı basım 100 liralık banknotu fark ettiğini söyledi. Paranın sahte olduğunu düşünerek banka görevlilerine gösterdiğini belirten Ceylan, "Sahte olmadığını öğrendim. İki gün sonra yine aynı bankamatikten para çektiğimde bu defa da hatalı basım 50 liralık banknot çıktı. Bunu da bakkala gösterdim, cihazla bakıp sahte olmadığını söyledi. Biraz araştırdığımda bunların koleksiyon değerinin olduğunu söylediler." diye konuştu.

Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

İKİSİNE 50 BİN LİRA İSTİYOR

Ceylan, nişanlı olduğunu yakın zamanda da düğün yapacağını ifade ederek, "Bu paraları koleksiyonculara satabilirsem düğün masraflarımı karşılayacağım. İki hatalı basım banknota 50 bin lira istiyorum. Satamazsam da bunları hatıra olarak saklayacağım." dedi.

Yozgat'ta yaşayan genç, hatalı basım 100 ve 50 lirayı 50 bin liraya satışa çıkardı

Kaynak: AA

Haber Yorumları (8)
SAKİNE SAĞLIK: aç gözlü çarıklı. . . . bin ikibin desen neyse. . . .
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YETER: GINA GELDİ ARTIK
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DEĞERSİZ: BU İNSANLAR ARTIK BEYNİNİ KULLANMAYA BAŞLASA İYİ OLUR.
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