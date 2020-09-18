Hatalı basılan banknota 50 bin TL istiyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Hatalı basılan banknota 50 bin TL istiyor

NİĞDE'de, özel bir şirkette çalışan İbrahim Arslan, hatalı para haberlerini okuduktan sonra alışverişlerde karşılaştığı bütün paraları incelemeye başladı.

Hatalı basılan banknota 50 bin TL istiyor
18.09.2020 08:16 | Son Güncelleme: 18.09.2020 08:20

NİĞDE'de, özel bir şirkette çalışan İbrahim Arslan, hatalı para haberlerini okuduktan sonra alışverişlerde karşılaştığı bütün paraları incelemeye başladı. Arslan, alışveriş sırasında şans eseri eline geçen, sağ üst köşesinde rakamlarının bir kısmı olmayan hatalı basım 50 TL'lik banknotu koleksiyonerlere 50 bin TL'ye satacağını söyledi.

Özel bir şirkette 'yönetici' olan İbrahim Arslan, 'hatalı para' bulup, satışa çıkartanları görünce, eline geçen paraları incelemeye başladı. Arslan, alışveriş yaparken sağ üst köşesinde rakamlarının bir kısmı olmayan hatalı basım 50 TL'lik banknotu fark edince, bankaya götürdü. Sahte olmadığını öğrendiği parayı satışa sunan Arslan, "Koleksiyonculardan sıfırı olmayan 50 TL için teklifleri bekliyorum. Tahminim 50 bin lira gibi bir rakam istiyorum" dedi.

'İNTERNETTE HATALI PARALARI ARAŞTIRDIM'

Arslan, eline geçen kağıt ve metal paraların inceleyip hatalarını bulmaya çalıştığını belirterek, "Hatalı para üzerine çıkan haberleri araştırdım. Bunları araştırdıktan sonra bende bir tik oluştu. Elime geçen her türlü madeni para ve kağıt paranın seri numarası, T.C. kısmının yamuk basılması ya da demir paralardaki hataları bulmaya çalışıyorum, hatta seri numaralarını kontrol ediyorum. Acaba bir yer de yanlışlık bulabilir miyim diye. Şu an bu hatayı yakaladım. Bundan sonraki süreçte ne gibi hatalar yakalarım onları araştırmaktayım. Hala koleksiyoncular hangi paraları değerlendiriyor ya da hangi paralar değerli onları kontrol ediyorum. Aslında koleksiyonla alakalı bir bağlantım yoktu ama çıkan haberlerden sonra bende para koleksiyonu oldu. Eski paraları toplamaya başladım. Koleksiyon yapayım diye aynı zamanda hata varsa bulmaya çalışıyorum. İnşallah kısmetimde varsa başka paralar da bulmaya çalışacağım" diye konuştu.


Kaynak: DHA

DHA Editörü - Ali KADI
Ali KADI
DHA Editörü
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Hulusi Akar Donald Trump Erol Mütercimler Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Halil Sezai Deniz Akkaya Ferhat Göçer Seren Serengil
Spor Tisserand Sergen Yalçın Mehmet Özdilek Josef De Souza Robert Prosinecki
Daha Fazla Uefa Çocuk Avrupa Türk Lirası
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatalı basılan banknota 50 bin TL istiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.9.2020 08:21:02. #1.14#
title