Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı

27.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 27.01.2021 10:19
Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı

VAN'ın Erciş ilçesinde Fatih Kılıç (35), hatalı basılan 100 TL'sini 100 bin TL'ye satışa çıkardı.

VAN'ın Erciş ilçesinde Fatih Kılıç (35), hatalı basılan 100 TL'sini 100 bin TL'ye satışa çıkardı. Kılıç, "Eğer alıcı olursa hatalı basım parayı satıp, biriken borçlarımın bir kısmını kapatmayı düşünüyorum" dedi.

Erciş ilçe merkezde giyim mağazası işleten, 4 çocuk babası Fatih Kılıç, akşam dükkanı kapamadan önce hesapları düzenledi. Kılıç, saydığı paralardan 100 TL'nin sağ üst köşesinde bir sıfırın olmadığını fark etti. Bunun üzerine Kılıç, hatalı basılan 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı. Fatih Kılıç, "8 yıldır giyim mağazası işletiyorum. Akşam dükkanın kasa hesaplarını düzenlerken saydığım paralardan 100 TL'nin sağ üst köşesinde bir sıfırın olmadığını fark ettim. Paranın sahte olup olmadığını öğrenmek için bir gün sonra bankaya gittim. Bana, paranın sahte olmadığını ve değiştirmek istersem değiştirebileceklerini söylediler. Ben kabul etmedim. Sosyal medyadan, haberlerden değerinin çok fazla olduğunu biliyordum. Bir arkadaşım, hatalı basılan 100 TL'yi kendisine vermem halinde 15 bin TL kendisine verebileceğini söyleyince bunu da kabul etmedim. Basım hatası bu parayı 1000 katına yani 100 bin TL'ye satışa çıkardım. Koleksiyoncuların bu parayı verebileceklerini düşünüyorum. Eğer alıcı olursa hatalı basım parayı satıp, biriken borçlarımın bir kısmını kapatmayı düşünüyorum" diye konuştu. 


Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı
Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı
Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı
Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Barış KUL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Fahrettin Koca Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Sezen Aksu Hande Erçel İbrahim Tatlıses Serenay Sarıkaya
Spor Okan Buruk Arda Turan Caner Erkin Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Türk Rusya Kavga Joe Biden
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Hatalı basım 100 TL'yi 100 bin TL'ye satışa çıkardı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.1.2021 10:19:06. #1.15#
title