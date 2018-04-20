Hastavuk'a En Farklı Proje Ödülü

HasTavuk, 'Dünyanın En Güzel Müziği Annemin Sesi' projesi ile (Halkla İlişkiler Çalışmaları) HİÇ Ödül Gecesi'nde Kurumsal Sponsorluk İletişimi dalında ödüllendirildi.

HasTavuk, "İmkanlar ne olursa olsun, zor şartlar altında dahi imkansız diye bir şey yoktur." temasıyla dezavantajlı bölgede yaşayan çocukları müzik ile buluşturup anneleri için bir sokak konseri gerçekleştirdi. "Dünyanın En Güzel Müziği Annemin Sesi" projesi bu yıl, Bursa Halkla İlişkiler Derneği (BHİD) tarafından altıncısı düzenlenen HİÇ Ödülleri Yarışması'nda yılın En İyi Sponsorluk İletişimi Projesi seçildi. Türkiye'den kurum ve kuruluşların katılımıyla gerçekleşen HİÇ Ödülleri'ne bu yıl 10 kategoride 78 proje katıldı.

HİÇ ödülünü HasTavuk Kurumsal İletişim yöneticisi Bircan Özkan ve firmanın proje ortağı Can Emir'e BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur takdim etti. Projenin temasına ve önemine değinen Bircan Özkan, bu alanda gösterdikleri çabanın BHİD tarafından ödüllendirmesinden büyü bir onur ve gurur duyduklarını belirtti.

Bircan ödülü almadan önce yaptığı konuşmada "Yıllar önce bir anneler gününde çalışanlarımızın çocuklarını şirkete getirdik. Sürpriz bir anneler günü kutlaması olacaktı. Çocukların kimi şarkı, kimi şiir, kimi annesine duygularını birkaç cümle ile paylaşacaktı. Çocukların içinde işitme engelli bir kız çocuğu vardı ve annesine şiir okumak istediğini yazarak belirtti. Tedirginliğimi hissetmiş, kolumdan çekiştirerek 'Üzülmeyin lütfen. Ben üzülmüyorum. Sadece annemin sesini duymak isterdim. Dünyanın en güzel sesi olmalı, onu çok seviyorum ve şiir okumak istiyorum' dedi. Sahneye çıktı bir takım işaretlerle annesine şiirini okudu. Annesi ağlayarak evladını ayakta alkışladı. Kimse bir şey anlamadı şiirden ama onlar birbirlerini anladı. İşte orada 'Dünyanın en güzel müziği annemin sesi' projesi doğdu" dedi. - BURSA