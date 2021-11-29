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Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları kahretti

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Fransa Ligue 1'de St-Etienne-PSG karşılaşmasında 83. dakikada Macon'un müdahalesiyle Neymar acı içinde yerde kaldı. Bileği dönen Neymar, gözyaşlarına boğuldı. Yıldız oyuncu, sahaya sağlık ekibini çağırdı. PSG'nin hocası, sağlık durumu hakkında pek iyi konuşmadı.

Fransa'nın lideri Psg, Sergio Ramos'un kazandığı sırada Neymar'ı kaybetti. St.Etienne'i deplasmanda 3-1 mağlup eden PSG'de üç golün asistini de Lionel Messi yaptı.

Hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları futbolseverleri kahretti

83. dakikada Etienne'in futbolcusu Macon, kaptırdığı top sonrası sert şekilde Neymar'a arkadan müdahale yaptı. Neymar, faule uğradığı anda gözyaşına boğuldu.

Hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları futbolseverleri kahretti

Müdahale sonrası Brezilyalı yıldız yere ters bastı, bileği döndü. Neymar, acı içinde sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Yıldız futbolcu gözyaşları içinde ambulansla hastaneye gitti.

Hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları futbolseverleri kahretti

PSG hocası Pochettino, "Umarım yakında takıma geri döner. Görüntüleri izledim, pek hoş değil. Durum pek iyi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

Hastaneye kaldırılan Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları futbolseverleri kahretti

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