Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları kahretti
Fransa Ligue 1'de St-Etienne-PSG karşılaşmasında 83. dakikada Macon'un müdahalesiyle Neymar acı içinde yerde kaldı. Bileği dönen Neymar, gözyaşlarına boğuldı. Yıldız oyuncu, sahaya sağlık ekibini çağırdı. PSG'nin hocası, sağlık durumu hakkında pek iyi konuşmadı.
Fransa'nın lideri Psg, Sergio Ramos'un kazandığı sırada Neymar'ı kaybetti. St.Etienne'i deplasmanda 3-1 mağlup eden PSG'de üç golün asistini de Lionel Messi yaptı.
83. dakikada Etienne'in futbolcusu Macon, kaptırdığı top sonrası sert şekilde Neymar'a arkadan müdahale yaptı. Neymar, faule uğradığı anda gözyaşına boğuldu.
Müdahale sonrası Brezilyalı yıldız yere ters bastı, bileği döndü. Neymar, acı içinde sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Yıldız futbolcu gözyaşları içinde ambulansla hastaneye gitti.
PSG hocası Pochettino, "Umarım yakında takıma geri döner. Görüntüleri izledim, pek hoş değil. Durum pek iyi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.
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