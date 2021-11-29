Neymar'ın durumu ciddi mi? Gözyaşları kahretti

Fransa'nın lideri Psg, Sergio Ramos'un kazandığı sırada Neymar'ı kaybetti. St.Etienne'i deplasmanda 3-1 mağlup eden PSG'de üç golün asistini de Lionel Messi yaptı.

NEYMAR'IN HALİ KAHRETTİ

83. dakikada Etienne'in futbolcusu Macon, kaptırdığı top sonrası sert şekilde Neymar'a arkadan müdahale yaptı. Neymar, faule uğradığı anda gözyaşına boğuldu.

BİLEĞİ DÖNDÜ

Müdahale sonrası Brezilyalı yıldız yere ters bastı, bileği döndü. Neymar, acı içinde sağlık ekiplerini sahaya davet etti. Yıldız futbolcu gözyaşları içinde ambulansla hastaneye gitti.

"HOŞ DEĞİL"

PSG hocası Pochettino, "Umarım yakında takıma geri döner. Görüntüleri izledim, pek hoş değil. Durum pek iyi gözükmüyor" ifadelerini kullandı.

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