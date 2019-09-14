Hasan Şaş, Galatasaray maçında locada sigara içti!

14.09.2019 10:01

Galatasaray'ın sahasında Kaısmpaşa'yı 1-0 mağlup ettiği maçı Fatih Terim, Ümit Davala ve Hasan Şaş cezaları nedeniyle locada takip ettiler. Hasan Şaş, Ümit Davala'nın yanında sigara içerken görüntülendi. Şaş, Fatih Terim'in geldiğini görünce sigarasını söndürdü.

LINNES DESTEK VERDİ

TFF'ye verilen listede yer almayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, Kasımpaşa maçını tribünden takip etti. Türkiye Futbol Federasyonu'na verilen 28 kişilik listede yer almayan Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Martin Linnes, takımını yalnız bırakmıyor. Linnes, sarı-kırmızılıların Kasımpaşa ile evinde oynadığı müsabakada tribündeki yerini alarak takımına destek verdi. Başarılı futbolcu mücadeleyi ailesiyle birlikte takip etti.Norveçli futbolcu, listede 14 yabancı futbolcu bulunduğu için yer alamamıştı.

GÜNEŞ TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Türkiye A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş de Galatasaray-Kasımapşa mücadelesini tribünden takip etti.