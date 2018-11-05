Hasan Özdemir, Pizza Pizza'nın Yeni CFO'su Oldu

Finans sektöründeki 15 yılı aşan deneyimiyle dikkat çeken Hasan Özdemir, Pizza Pizza'nın CFO'su (Chief Financial Officer) olarak görev yapmaya başladı.

Boğaziçi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunu olan Hasan Özdemir, kariyerine 2002 yılında kurumlara denetim, vergi ve finansal danışmanlık gibi farklı alanlarda birçok hizmet sunan KPMG Türkiye'de Denetim Asistanı olarak başladı.

2008yılına kadar KPMG Türkiye'de çalışmalarını sürdürdükten sonra Staubli'de Finans ve Muhasebe Müdürü olarak göreve başlayan Özdemir, 2008-2011 yılları arasında şirketin tüm finans, muhasebe, vergi vebütçe çalışmalarını yönetti.

2011-2012 arasında Tchibo Türkiye'de görev yaparken ise Finans Bölümü Başkanı olarak görev yaparken şirketin muhasebe, hazine, raporlama çalışmaları ile BT ekiplerinin yönetiminden sorumlu oldu.

Hasan Özdemir, 2012 yılından itibaren Finans ve BT Direktörlüğü'nü yürüttüğü Hilti'de ise 4 yıl boyunca Türkiye'nin de bağlı olduğu bölgede finans, muhasebe, kredi ve tahsilat, kontrol, hukuki süreçler ile BT'nin de yönetimini gerçekleştirdi.

Kasım 2016'da Çiçek Sepeti'nde CFO olarak göreve başlayan Özdemir, şirketin tüm finansman yönetimi, muhasebe, kontrol, maliyet muhasebesi, hukuki ve ERP fonksiyonlarını 18 kişilik ekibiyle birlikte yürüttü.

Hasan Özdemir kariyerine Ekim 2018 itibarıyla Pizza Pizza'nın CFO'su olarak devam ediyor. Pizza Pizza'daki yeni göreviyle birlikte Hasan Özdemir şirketin tüm finansal operasyonlarının yönetiminden sorumlu olacak.