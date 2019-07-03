Hasan Kartal: Muriç'i, tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece vermeyeceğiz

Kaynak: DHA

Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, Vedat Muriç'i kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece satmayacaklarını söyledi.?Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kartal, transfer teklifleri alan Kosovalı golcüleri Vedat Muriç hakkında konuştu. Kartal, "Oyuncumuza 3 milyon 750 bin Euro teklif var. Bu teklife olumsuz bakıyoruz. Kulübü tatmin edecek bir rakam olmadığı sürece Vedat'ı vermeyeceğiz" dedi.- Rize